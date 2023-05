Alluvione, via Carducci torna a luccicare

A distanza di otto mesi dall’alluvione, da oggi in via Carducci tutti gli esercizi avranno le serrande alzate. Ieri alle 14 ha riaperto, con un design e delle proposte tutte nuove, la Gelateria Paolo Brunelli. Il legame tra lo chef del gelato e la spiaggia di velluto è talmente forte che ha voluto rilanciare un nuovo progetto proprio da via Carducci, il salotto della città sommerso da acqua e fango lo scorso 15 settembre.

Ma quella di Brunelli non è l’unica sorpresa per Senigallia che nei giorni scorsi ha visto l’apertura di ‘CasaNana’, il concept store dov’è possibile acquistare e gustare le chips made in Senigallia. Un nuovo locale nel cuore del centro di velluto che va ad allungare la lista delle tante eccellenze già presenti come Aniko, il chiosco di Moreno Cedroni, ma anche il ‘Cavò lieviti e distillati’, locale pluripremiato per la sua pizza che, proprio come la Gelateria Brunelli ha scelto di riaprire, dopo l’alluvione, in via Carducci.

Il Misa resta una minaccia ma nessuno ha intenzione di lasciare la spiaggia di velluto, dove ci si prova a difendere con paratie stagne alte circa 140 centimetri che consentono di contenere l’acqua in caso di esondazione e limitare così i danni. Nonostante il maltempo, la città si prepara all’estate ripartendo proprio dalle sue eccellenze culinarie.