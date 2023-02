Amazon, arrivano le ruspe: preparano la base

Mega polo Amazon all’Interporto, una decina tra ruspe, escavatori e mezzi pesanti da ieri sono al lavoro per preparare la base del cantiere dove sarà realizzata una grande superficie coperta di 60mila metri quadrati degli edifici minori e un mega parcheggio da mille posti auto. Fervono i lavori alla Coppetella, in particolare davanti alla chiesa, più a ridosso dei binari. Si sta lavorando in particolare per allestire il villaggio del cantiere dove dovrebbero lavorare un’ottantina di operai. Al lavoro c’è la Techbau, la stessa società che aveva realizzato prima della firma definitiva dell’accordo dei sondaggi sul terreno della stessa zona. La data di inizio lavori indicata nel tabellone è il 26 gennaio, quella di fine il 12 agosto 2024. Dunque al massimo per la fine dell’estate del prossimo anno il polo del colosso americano dovrebbe essere realtà. Delle ricadute sul territorio di questa mega operazione si parlerà domani all’auditorium dell’hotel Federico II. "Amazon, opportunità e chiarezza". E’ questo il tema che sarà al centro dell’incontro promosso dal consigliere regionale Dino Latini per domani (ore 16,30). "L’iniziativa - spiega Latini - è rivolta al mondo dell’imprenditoria, delle associazioni di categoria, di quanti si troveranno ad interagire con il progetto, ma vuole coinvolgere anche i cittadini su quella che è un’importante novità per il territorio. Sarà un confronto a tutto campo – aggiunge Latini – per illustrare e condividere le opportunità che deriveranno dall’arrivo di Amazon nelle Marche ed anche come queste potranno coniugarsi in modo positivo con il tessuto economico e sociale esistente. Siamo convinti che ne potranno scaturire idee e proposte per affrontare nel migliore dei modi questo nuovo percorso". I nuovi edifici da costruire non potranno essere bianchi ma dovranno prediligere le tonalità delle terre (gamma degli ocra). Dovrà essere "evitato il bianco, notoriamente piuttosto impattante visivamente" come ha prescritto la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche dando esito favorevole all’insediamento. A tre giorni dal Natale la società Amazon Italia logistica srl ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Non sono previste procedure di Archeologia preventiva, ma la Soprintendenza ha chiesto che tutte le operazioni richiedenti scavo e movimentazione terra siano svolte sotto il controllo della Soprintendenza. Sara Ferreri