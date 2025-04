"Amazon e il problema viabilità, convocati dal presidente Acquaroli"

Riunione del Comitato cittadino Coppetella all’Isola di Chiaravalle: all’incontro anche il sindaco Thomas Cillio di Monte San Vito che è intervenuto "per ribadire le problematiche che ruotano attorno all’apertura di Amazon e per annunciare che il 10 Aprile siamo stati convocati dal governatore Acquaroli per discutere in primis della viabilità e poi degli scenari che porterà ’in dote’ l’apertura dello stabilimento hub Amazon. Una richiesta reiterata più volte da noi sindaci congiuntamente. Ho espresso, allo stesso tempo, la mia contrarietà all’impianto Edison che si vuole insediare nella nostra zona già critica dal punto di vista ambientale e della salute. Non possiamo permettere nè accettare anche un minimo peggioramento dell’attuale situazione, già critica. Ho espresso la mia contrarietà a bretelle fantasiose e irrealizzabili che qualcuno vorrebbe per collegare il casello di Montemarciano allo stabilimento di Amazon. Contrarietà anche agli impianti fotovoltaici a terra e della necessità e urgenza di legiferare per individuare zone idonee e non idonee salvaguardando le nostre campagne e i nostri paesaggi".