"Amici X Sempre": i Pooh. Viaggio tra i loro successi

Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, arene (come quella di Verona) e palasport, i Pooh sono tornati live a grande richiesta anche nel 2024 con ‘Pooh – Amici X Sempre Estate 2024’. Saranno oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia, tra cui piazza Garibaldi di Senigallia, dove la band si esibirà questa sera (ore 21).

Il concerto è organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune. I biglietti sono disponibili sui circuiti www.ticketone.it, www.ciaotickets.com, www.vivaticket.com e prima del concerto, dalle 19, al botteghino del Teatro La Fenice (info 085.9047726 e www.besteventi.it). "E’ tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour Amici X Sempre – dichiarano i Pooh -. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi".

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico. Una serie di concerti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi.