Ancona a Fermo con qualche certezza in più. Squadra che vince non si cambia: vero Gadda?

Vigilia del primo derby di stagione: l’Ancona di Gadda prepara il confronto forte del successo di domenica scorsa sul proprio campo e consapevole dei rischi di giocare al Recchioni, tra l’altro contro la Fermana vincente un po’ a sorpresa al Tubaldi di Recanati. Il mister può contare praticamente su tutta la rosa a disposizione, compreso Azurunwa, mentre è ancora indisponibile Ramires. Il "blocco" degli over ha dato ampie garanzie, dal trio di difesa composto da Boccardi, Codromaz e Bellucci – domani potrebbero subentrare Rovinelli oppure l’ultimo arrivato Magnanini, al posto di Bellucci –, a quello di centrocampo dove Gulinatti in regia e gli interni Alluci e Sare hanno prodotto gioco, idee, geometrie e fatto filtro piuttosto bene, anche se ovviamente contro la Fermana in trasferta su un campo stretto e spesso malconcio sarà tutt’altra partita. Conferme attese anche dal duo d’attacco, dove Martiniello proveniente da una doppietta appare giocatore insostituibile e dove anche Belcastro al suo fianco ha fatto bene. Resta da verificare la questione under, ma anche qui pochi i dubbi: in porta Laukzemis ha cominciato come meglio non gli si poteva chiedere il campionato e appare in vantaggio su Bianchi. Restano gli esterni di centrocampo, a meno che a sorpresa Gadda non decida di schierare Savor come terzo di difesa e Pecci da esterno di centrocampo. In quest’ultimo caso l’altro under pronto a operare a sinistra sarebbe Marino, altrimenti Marino a sinistra e Savor a destra, pronto a cercare passo e fiducia in un ruolo che non sarebbe propriamente il suo ma in cui sembra avere le caratteristiche per migliorare molto e in fretta. Per quanto riguarda il fronte Fermana, anche qui Bolzan dovrebbe andare verso la riconferma sostanziale dell’undici vincente al Tubaldi: in attacco come non dare fiducia al tridente con Ferretti, Bianchimano e Sardo, tutti e tre a segno a Recanati. A centrocampo dovrebbero esserci Romizi, Mavrommatis e Valsecchi, in difesa Karkalis e Tafa centrali, qualche dubbio sugli esterni, specialmente per quel che riguarda l’under. In porta confermato Di Stasio. E’ un derby, una sfida molto speciale che sfugge a pronostici e che, tra l’altro, negli ultimi anni non ha regalato molte soddisfazioni all’Ancona, visto che i dorici hanno pareggiato lo scorso anno e perso i due anni precedenti. L’ultimo successo dell’Ancona a Fermo risale a undici anni fa e lo firmarono Degano e Bondi. Arbitrerà l’incontro Marco Giordano di Matera, insieme a lui gli assistenti Leonardo Rossini di Genova e Silvia Scipione di Firenze.

Giuseppe Poli