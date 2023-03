Ancona, in moto senza patente e con la revisione scaduta: maxi multa a Osimo

Osimo, 31 marzo 2023 - Stamattina, durante un posto di controllo di polizia stradale in via Adriatica nella frazione di Osimo Stazione, una pattuglia della Polizia locale, con il supporto del sistema di videosorveglianza, ha individuato un motoveicolo con revisione scaduta nel giugno 2022. Il conducente, non proprietario del mezzo, al controllo da parte degli agenti non aveva documenti al seguito. Era sprovvisto di carta di circolazione e patente. Grazie ad un controllo più approfondito, in collaborazione con i Carabinieri di Osimo e di Porto Recanati, è emerso che il conducente, già noto alle forze dell'ordine per diversi reati, circolava con patente scaduta e sottoposta a sospensione per quattro anni a partire dal 2022. La pattuglia ha elevato le sanzioni previste dal Codice della Strada per un ammontare di cinquemila e 100 euro con fermo amministrativo del mezzo per tre mesi, oltre che altre sanzioni concernenti la mancata revisione e la mancata esibizione dei documenti di guida.