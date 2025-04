"Ancona, la sua luce, i suoi colori". al Barangolo le opere di Azzoguidi

Il Barangolo di piazza Cavour ad Ancona oggi e domani (dalle ore 17 alle 20) dà spazio all’arte, quella del pittore Maurizio Azzoguidi. Nell’area del locale, infatti, si potrà visitare la mastra intitolata ‘Ancona, la sua luce, i suoi colori’. Sarà l’occasione per un’escursione nell’immaginario e nella tecnica di questo artista che mette spesso al centro delle sue opere il capoluogo marchigiano, dove vive e lavora. Nei quadri di Maurizio Azzoguidi i vari scorci della città, sia quelli più conosciuti, sia quelli meno noti, e le situazioni di vita quotidiana trovano una ispirata rappresentazione nella quale un ruolo centrale è svolto dalla luce. La forza della sua arte è trasformare quello che potrebbe a prima vista sembrare uno scatto fotografico in un ritratto carico di poesia. Per informazioni: 0717928 338 e 3384553031.