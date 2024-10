Ancona, mercoledì un'ampia zona sarà senz'acqua

Ancona, 21 ottobre 2025 – Viva Servizi che gestisce il servizio idrico integrato comunica che “per l’esecuzione dei lavori di collegamento della nuova condotta idrica di via Rodi si dovrà interrompere il servizio mercoledì prossimo per tutto il pomeriggio e precisamente dalle 14 alle 20 in un’ampia zona. Si tratta di quella ”compresa tra via del Conero, via Isonzo, la parte alta di via Friuli, ed altre vie limitrofe”. Potrebbero verificarsi disagi ma “Le scuole che effettuano lezioni e attività anche nel pomeriggio come la scuola Montessori e l'adiacente nido per l'infanzia situati in via Podgora saranno riforniti con sacchetti di acqua - spiegano ancora da Viva Servizi -. Al ripristino del servizio, potrebbe presentarsi il fenomeno dell’acqua rossa dai rubinetti”. Viva Servizi consiglia come sempre quando vengono effettuati questo tipo di interventi sulle condotte idriche “di lasciare scorrere per alcuni minuti, finché non tornerà completamente limpida”