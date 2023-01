Ancona, vitellone in fuga vaga sulla Provinciale: abbattuto

Monsano (Ancona), 21 gennaio 2023 – Vitellone scappa dalla sua stalla e vaga per le strade di Monsano e dintorni: due pattuglie dei carabinieri e una della polizia locale provano a fermarlo e riportarlo al proprietario ma non vi riescono. Dopo diversi tentativi di fermare l’animale si è reso necessario il suo abbattimento.

Sono stati lunghi minuti di apprensione quelli di ieri attorno alle 13 quando il grosso animale, impaurito, ha preso a girare per le strade del paese dopo essere scappato da una azienda agricola. Increduli alcuni cittadini e automobilisti hanno girato anche un video presto divenuto virale sui social.

Oltre ad agenti della polizia locale e carabinieri, è intervenuto anche il titolare della fattoria per tentare il recupero ma il vitellone frastornato continuava a procedere in mezzo alla strada, seguito, anche in retromarcia dalle forze dell’ordine che tentavano di scongiurare pericoli per i passanti.

In pochi minuti il vitellone ha raggiunto la Provinciale della Barchetta, che collega Monsano con Jesi rischiando di causare incidenti. Di qui la decisione di abbattere e portare al macello il vitellone fuggitivo.