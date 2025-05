AnconAmbiente, controlli sul compostaggio domestico

In questi e nei prossimi giorni, nei Comuni di Ancona, Cerreto d’Esi, Fabriano, Sassoferrato e Serra De’ Conti, prenderanno il via i controlli sulla corretta attuazione delle pratiche di compostaggio domestico da parte dei cittadini che hanno aderito ai progetti di incentivazione promossi dall’ATA (Assemblea Territoriale d’Ambito). L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 124 del 13 febbraio 2017 ed è finalizzata a garantire il rispetto delle condizioni previste dai progetti finanziati o appaltati direttamente dall’ATA. I controlli saranno effettuati da operatori autorizzati, muniti di regolare documento d’identità, la cui copia è già stata trasmessa alle forze dell’ordine competenti per territorio per garantire la massima trasparenza e sicurezza durante i sopralluoghi.

Al termine dei controlli, l’ATA provvederà a trasmettere una relazione dettagliata contenente gli esiti delle verifiche eseguite, contribuendo così a una gestione più consapevole e sostenibile dei rifiuti organici a livello locale.

AnconAmbiente invita i cittadini coinvolti a collaborare con il personale incaricato, offrendo così un contributo concreto al miglioramento del sistema di raccolta differenziata e al rispetto dell’ambiente.