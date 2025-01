Andando per mostre in provincia. Ecco la guida nei giorni di festa

E’ stata prorogata fino al 7 febbraio la mostra "Continua a correre" di Giorgio Mercuri, in corso al Palazzetto Baviera di Senigallia. Curata da Carlo Buscia, l’esposizione organizzata da A.M.I.A. e UNAARTE presenta un corpus di nuove opere di grande formato, frutto dell’ultima stagione pittorica dell’artista. I lavori indagano il tema dell’umanizzazione del paesaggio, esplorando come i fattori antropici mutino l’ambiente naturale.

Per una mostra che viene prorogata, diverse altre si avviano alla conclusione in questo mese. Domani alla Mole di Ancona termina "Una famiglia per Ancona. La donazione Mengoni-Ferretti". Il percorso espositivo racconta, attraverso una selezione di ritratti, vedute e altre opere, la storia di una delle più importanti famiglie delle Marche, presente in città fin dal XIII secolo. Venerdì al Museo d’Arte Moderna e della Mail Art di Montecarotto si chiude la mostra curata da Ruggero Maggi, che riunisce opere legate ad alcuni suoi progetti dello scorso anno. come ‘Mail art, arte in trincea’ e ‘Mail art poetry – Poetry is resistance’. Maggi tre anni fa ha lanciato il progetto ‘M.A.D. Mail Art Day’, ovvero la ‘Giornata internazionale dell’arte postale’.

Sabato termina ‘Art for children’, iniziativa ‘solidale’ della Galleria d’Arte Puccini di Ancona, che riunisce quaranta opere di artisti, marchigiani e nazionali, oltre a un nutrito gruppo di opere della storica collezione della Galleria stessa, messe a disposizione dei visitatori per una raccolta fondi il cui ricavato sosterrà la campagna di UNICEF contro la malnutrizione infantile. Orario di visita: 17 – 19.30. Mercoledì 15 al viale della Vittoria finisce ‘Hidden Ancona - I luoghi più nascosti di Ancona’, la prima di sette esposizioni fotografiche proposte da Go World. Giovedì 16 si inaugura la seconda, ‘Zoom sull’Africa’. Mercoledì 22 alla Galleria Magazzino Muse, in via degli Aranci 1/F, termina ‘Fusion’, mostra in cui le opere di Mark Kostabi, artista di fama internazionale, sono affiancate alle creazioni orafe di Enrico Morbidoni. E’ la dimostrazione che anche un gioiello può essere un’opera d’arte. La mostra, a ingresso libero, è visitabile da giovedì a domenica (ore 10 - 13 e 17.30 – 20).