Andando per mostre, raffica di inaugurazioni tra Ancona e Senigallia

Un sabato all’insegna dell’arte nella provincia di Ancona. Ben tre le mostre che si inaugurano oggi nel capoluogo, più una a Senigallia. Alla Galleria d’Arte Puccini, in via Matteotti, apre ‘Studio 25 - Evoluzioni artistiche di autori contemporanei’ (ore 17.30), collettiva che riunisce pittori che hanno in comune la frequenza dei corsi dell’Accademia delle Belle Arti di Urbino. Si tratta di Chiara Badiali, Fruzsina Bézi, Maria Carbone, Letizia Ladisa, Matteo Laidelli,Maria Teresa Lazzarini e Afra Ricci. Nella vicina Galleria Papini, in via Bernabei, alle ore 18, si inaugura ‘Think Vertical’ di Luciana Gallo, artista milanese molto affermata. Nel suo curriculum, infatti, ci sono mostre ospitate sia in Italia che all’estero, oltre a numerosi premi. Ad Ancona Gallo presenta un progetto importante nato alla Triennale e poi approdato al MAXXI L’Aquila, fatto di opere pittoriche, installazioni e video. Il commento critico e la presentazione saranno del professor Gabriele Bevilacqua.

’Colori in libertà’ è il titolo della personale che sarà inaugurata alle ore 17.30 nella chiesa del Gesù. Protagonista è Margherita Petetti, la quale esporrà dipinti che spaziano dal rosso all’azzurro, dall’oro al nero, dal verde al giallo, in un caleidoscopio di colori che prendono forma tra fiori, alberi e animali. Taglio del nastro serale (ore 21) invece a Palazzo del Duca di Senigallia per ‘Mise en Scène - Immagini e libri dalla collezione Donata Pizzi’, a cura di Luca Panaro. E’ un’accurata selezione di pubblicazioni d’artista e relative foto interamente ‘al femminile’.