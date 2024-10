Anziana "fugge" alla badante. L’89enne ritrovata dai carabinieri

Signora 89enne sfugge al controllo della badante e fa perdere le proprie tracce. Ritrovata poco dopo dai carabinieri e grazie all’aiuto di un passante. Sta bene. E’ successo ieri in centro. A dare l’allarme i familiari, che abitano fuori città e hanno allertato il 112 segnalando l’allontanamento dell’anziana. La donna era insieme alla badante in un negozio del centro per fare delle compere ma approfittando della fila alla casa e di un attimo di distrazione della badante, l’anziana è uscita dal negozio e in un istante ha fatto perdere le tracce. La badante ha dato subito l’allarme chiamando i familiari. I carabinieri hanno fatto scattare le ricerche. Oltre alla descrizione dell’anziana le pattuglie sul territorio sono state allertate con la fotografia della donna e con tutti gli elementi per individuarla. Sono durate oltre un’ora le ricerche quando una pattuglia della stazione carabinieri ha individuato la donna lungo la via di casa, spaesata, ma in buone condizioni. Provvidenziale l’intervento di un passante che aveva notato la donna, confusa, che camminava a piedi nella zona da cui aveva fatto perdere le sue tracce e le aveva dato un passaggio.