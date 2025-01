Anziano al freddo, lo aiutano i militari

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile nella tarda serata di San Silvestro sono intervenuti a Montemarciano in aiuto di un 85enne che, vivendo solo, era in difficoltà a causa di un guasto al suo impianto di riscaldamento. La temperatura esterna era scesa fino a un grado e anche all’interno della casa la situazione era diventata difficile, soprattutto per una persona in età avanza che ha rischiato l’assideramento. L’uomo però non si è perso d’animo e ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Una pattuglia di militari è intervenuta sul posto e ha risolto l’anomalia della caldaia ripristinando il corretto funzionamento del riscaldamento. L’anziano, spaventato ma in buone condizioni di salute, li ha ringraziati per l’assistenza ricevuta e ha trascorso con loro qualche momento in compagnia. Avendo così anche la possibilità di scambiare qualche parola e un augurio per il nuovo anno. L’intervento dei carabinieri è stato provvidenziale perché oltre a ripristinare il funzionamento della caldaia hanno tranquillizzato l’anziano spezzando quella solitudine maggiormente sentita durante i periodi di festa. Interventi sul piano umano ma altrettanto importanti quelli a cui si trovano a dover far fronte le forze dell’ordine, soprattutto durante le festività natalizie e nel periodo delle ferie estive, quando le città si svuotano e le persone anziane avvertono ancora di più la solitudine.