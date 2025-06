"Api, le voci sulla vendita sono di mesi fa"

"Apprendiamo con stupore che l’opposizione, e in particolare il circolo Pd di Falconara, si accorga solo ora di una notizia che era pubblica da mesi, e rilanciata anche da testate come il Corriere della Sera già da aprile scorso. Questo ritardo dimostra, purtroppo, quanto scarsa sia l’attenzione del Pd per le dinamiche che realmente interessano il nostro territorio".

In merito alla possibile cessione del Gruppo Api-Ip, non tarda ad arrivare la replica dell’amministrazione al Pd Falconara che, ieri sul Carlino, ha puntato l’indice sul sindaco Stefania Signorini ("Che la sindaca dichiari di essere venuta a conoscenza della vicenda solo ora appare quanto meno allarmante. Un’istituzione pubblica, in particolar modo un’amministrazione comunale, deve essere proattiva, informata e presente su dossier di tale rilevanza", l’affondo dei dem). La maggioranza fa quadrato attorno alla fascia tricolore, che proprio nella mattinata odierna – a Falconara e in presenza – incontrerà la proprietà del Gruppo, che detiene anche un asset strategico come la raffineria, dopo le notizie sull’eventuale vendita e le offerte presentate da alcuni player stranieri.

Era stata Signorini a richiedere e ottenere in tempi celeri la riunione. Dunque dal Castello vengono respinte al mittente le accuse dem: "Al contrario di quanto affermato dal Pd, l’amministrazione, guidata dal sindaco Stefania Signorini, ha seguito da subito con la massima attenzione l’evolversi della situazione legata alla possibile vendita del Gruppo Api. Oggi non sappiamo ancora se la vendita si perfezionerà ma la scadenza del termine di fine maggio con la presentazione di offerte vincolanti rappresenta un elemento di concretezza e oggettivo. Dopo di ciò l’amministrazione ha avviato immediatamente i necessari approfondimenti e preso contatto con i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali, consapevole del ruolo cruciale che la raffineria ricopre sotto il profilo economico, occupazionale e ambientale".

Una volta incontrata la proprietà, il sindaco si riunirà con le Rsu dello stabilimento falconarese. "Chi oggi accusa l’amministrazione di immobilismo, o peggio ancora di disinteresse, dimostra solo di voler cavalcare strumentalmente un tema delicato, che merita invece serietà, trasparenza e senso di responsabilità. Il Comune ha scelto di informare i cittadini nel momento in cui vi erano elementi concreti e verificati, non basandosi su indiscrezioni o voci non confermate", la chiusura dell’amministrazione.