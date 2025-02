"Arcobaleno" e "Fiorini": si parte con i lavori

Dopo l’ok alla maggiorazione dell’intervento approvato in Cabina sisma, sono stati trasferiti i primi 604mila euro all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche per la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia Arcobaleno e della scuola primaria A. Fiorini nel Comune di Barbara.

A firmare il decreto il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. Si tratta di un primo trasferimento su un totale di 3,6 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione dell’intero complesso, che sorgerà in via delle Mura.

"La rapida successione di atti nella ricostruzione pubblica è il segnale più evidente del cambio di passo che stiamo imprimendo al settore dopo anni di lentezze burocratiche e stalli – commenta il Commissario Castelli -. Dall’ascolto dei territori, al lavoro di squadra con il Presidente Francesco Acquaroli e l’Usr, garantiamo risorse e vicinanza ai Comuni impegnati nella ricostruzione di edifici fondamentali per la comunità, come le scuole. Gli edifici scolastici devono garantire la massima sicurezza ai nostri studenti e al personale e per questo ringrazio il sindaco Massimo Chiù per la collaborazione e l’impegno profuso a favore della sua comunità".