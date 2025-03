Area cani, Berardinelli sbeffeggia i tecnici comunali: "Non è idonea"

Area cani alle Palombare e gestione utili di Ancona Servizi: una mattinata difficile per l’assessore Daniele Berardinelli. Chiamato in causa solo per le due interrogazioni e poi scomparso dai radar, l’ex consigliere di Forza Italia in un caso, quello di Ancona Servizi, non ha saputo rispondere per poi battibeccare con l’opposizione col refrain delle passate amministrazioni. Poi sull’area cani ha dato, indirettamente, degli incapaci ai tecnici comunali d’area ed è stato sbeffeggiato dal proponente l’interrogazione, Diego Urbisaglia (Ancona Futura): "Stiamo parlando di un’area cani alle Palombare, non una centrale nucleare assessore, su cui tutti erano d’accordo, compresi dirigenti e tecnici del comune e i residenti riunti in assemblea. Nel frattempo sono passati mesi, anni e a che punto siamo. Il suo incarico è caratterizzato dallo stesso approccio, raccontate solo bugie e non date risposte. Improvvisamente anche i suoi tecnici, che sono gli stessi della giunta Mancinelli che avevano dato parere favorevole, sono diventati degli incapaci per caso?". Berardinelli ha risposto: "Quell’area di via Murri non è idonea e mi stupisco ché i tecnici si siano espressi così allora. Stiamo cercando altre aree verdi, c’è qualche idea, ma nulla di concreto. In generale sulle Palombare la giunta precedente ha fatto errori, mancano i servizi, un centro civico e di aggregazione, i parcheggi". Di fatto l’area cani annunciata da almeno un anno resta un miraggio e i residenti sono abbastanza arrabbiati.