Arrestato un senza fissa dimora

Venerdì pomeriggio, durante i controlli sul territorio effettuati dai carabinieri della Compagnia di Senigallia, un 36enne tunisino, senza fissa dimora è stato arrestato. Non è la prima volta che le forze dell’ordine s’interfacciano con l’uomo, senza fissa dimora e con diverse condanne alle spalle. Una settimana fa era già stato rintracciato in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione, era stato accompagnato al Centro di Accoglienza di Bari. Il 36enne, tuttavia, nel giro di pochi giorni si era allontanato volontariamente dalla struttura, facendo ritorno a Senigallia, dov’è stato nuovamente fermato dalle forze dell’ordine. Si attende ora la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria competente. Proseguono i controlli sul territorio e interessano sia la spiaggia di velluto che il suo hinterland. Sono diversi i luoghi attenzionati, tra questi c’è la stazione ferroviaria dove in più occasioni le forze dell’ordine hanno rintracciato persone irregolari sul territorio. I controlli proseguono senza sosta anche per arginare il fenomeno dei furti in abitazione che, prima dell’ondata di maltempo, erano stati messi a segno in diversi quartieri della città, ma senza risparmiare abitazioni isolate dell’entroterra. I ladri sono stati traditi più volte dalle telecamere di videosorveglianza, i filmati sono stati trasmessi alle forze dell’ordine nella speranza di dare un nome e un volto ai malviventi.