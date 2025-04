Arrivata ieri in porto l’Ong Solidaire. A bordo 161 migranti, 21 sono minori

E’ arrivata ieri pomeriggio al porto di Ancona con 161 migranti a bordo la nave della Ong argentina Solidaire, intervenuta nei giorni scorsi in area Sar libica. L’imbarcazione ha fatto il suo ingresso allo scalo del capoluogo marchigiano poco dopo le 16 e a coordinare la macchina dell’accoglienza è la prefettura di Ancona. Tra i naufraghi salvati in acque internazionali, al momento risultano cinque donne e 21 minori, 20 dei quali sono non accompagnati. A bordo i primi controlli sanitari, poi, successivamente allo sbarco a terra, le operazioni di identificazione. Parte dei naufraghi, che provengono soprattutto dal Bangladesh e dall’Egitto, resteranno nelle strutture di accoglienza delle Marche; la maggior parte dei minori saranno trasferiti in Abruzzo.