Asili nido, cambiano orari e alcuni servizi

Asilo nido comunali, la giunta ha varato ieri l’organizzazione per l’anno educativo 2024-2025. Tra le novità il prolungamento dell’orario dell’asilo Chicco di grano di via Torrioni, col servizio fino alle 16,30 (in precedenza previsto fino alle 14,30). Riconfermato il Nido Estate nel mese di luglio, dall’1 al 22, rivolto alle bambine e ai bambini che frequentano i nidi comunali a gestione diretta e indiretta, e alla sezione Primavera. L’orario sarà dalle 7,30-8 alle 14,30, dal lunedì al venerdì. Il quadro globale per la prima infanzia prevede 10 servizi educativi a gestione indiretta (Aquilone, Arcobaleno, Chicco di Grano, Lo Scarabocchio, Paperino, Papaveri e Papere, Primo Incontro, Raperonzolo, Stella stellina e Sezione Primavera Isola di Elinor) e 5 a gestione diretta (Agrodolce, Babylandia, Orsacchiotto, Pollicino e Tempo per le Famiglie). L’attuale ricettività è di 520 bambini, a cui si aggiungono le 48 coppie a settimana previste per il Tempo per le famiglie. Il documento approvato ieri dalla giunta - dopo il lavoro svolto dal personale e dai tecnici dell’assessorato alle politiche educative - prevede anche i criteri per l’assegnazione dei posti pomeridiani alle famiglie che confermano la richiesta del servizio di cui hanno già usufruito nell’anno precedente, ai nuovi iscritti e ai nuovi richiedenti. Le relative informazioni, oltre che nella delibera pubblicata all’albo pretorio, saranno disponibili anche sul sito istituzionale del comune di Ancona nella sezione dedicata ai nidi.