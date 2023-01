Assunzioni in Comune: concorso per il posto nella gestione del territorio

Proseguono le assunzioni e la riorganizzazione degli uffici in municipio. È stato emanato nelle ultime ore un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto di "istruttore direttivo tecnico" - categoria D (posizione economica D1) – presso il settore governo del territorio. "Il posto messo a concorso per il profilo unico di ingegnerearchitetto prevede lo svolgimento di tutte le mansioni previste dalla declaratoria contrattuale per la categoria D" si legge nel bando pubblicato sulla rete civica comunale. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro le 23,59 del 16 febbraio prossimo per via telematica. Nelle scorse settimane il primo cittadino Daniela Ghergo ha individuato e nominato con decreto sindacale il dottor Daniele Salvi per le esigenze dell’ufficio di supporto alle attività del sindaco e della Giunta.

Secondo quanto denunciato da Daniela Ghergo al suo insediamento il "servizio Lavori Pubblici aveva una previsione (2023-24) pari a zero nel piano triennale delle opere pubbliche, con una modesta attività progettuale realizzabile con fondi propri e regionali". A luglio e agosto sono state concluse due procedure concorsuali le quali hanno permesso di effettuare due assunzioni. Inoltre l’ufficio per la ricostruzione del sisma ha finanziato due assunzioni per supporto Pnrrfondi complementari per supporto servizi tecnicigare. Ora il nuovo potenziamento del settore ‘governo del territorio’.

sa. fe.