Assunzioni in Comune, sbloccate le procedure

Sbloccate le procedure per l’assunzione di 95 unità di personale per il 2024. L’assessore con la delega al personale, Orlanda Latini, ha presentato ieri in giunta la proposta: dal potenziamento del corpo di Polizia locale, all’incremento del personale tecnico per l’attuazione dei progetti Pnrr, fino al personale educativo nei nidi comunali e agli assistenti sociali. Sono già stati pubblicati i bandi di mobilità per agenti, funzionari di vigilanza e operatori esperti tecnici mentre a breve saranno avviate anche le procedure concorsuali. È questo il dato che emerge dal Piano triennale dei fabbisogni di personale che interessa il triennio 2024-2026. La giunta comunale ha varato ieri il documento che consentirà agli uffici di ottimizzare il lavoro. Le maggiori assunzioni toccheranno il comando della Polizia locale tra agenti e funzionari di vigilanza, con l’obiettivo di assicurare una precisa strategia operativa finalizzata a garantire un maggiore presidio e controllo del territorio. Un corpo ridotto all’osso come mai in passato, appena 70 unità, a cui aggiungere 15 nuove assunzioni dal concorso e altre 3 agenti in arrivo dalla mobilità esterna. Cospicue anche le assunzioni nei settori tecnici.