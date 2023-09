AST, Liste di Attesa a Jesi per Bambini con Problemi: "C'è Turn Over"

Lunghe liste di attesa per i bambini che necessitano di essere valutati dagli specialisti Ast per i problemi di apprendimento o disagio. L’Ast ammette le criticità e promette interventi dopo le sollecitazioni della consigliera di maggioranza jesina Lorena Santarelli. "Sulla situazione del personale grava un pesante turn over, essendo in atto le procedure di pensionamento per molti dipendenti, e una limitazione di spesa – spiega il direttore generale dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa –. A seguito della riforma, cui le Ast si stanno adeguando, si sta prevedendo un nuovo piano aziendale. Per garantire un servizio di qualità, la Ast di Ancona, di concerto con i servizi competenti e l’ufficio risorse umane, sta studiando le migliori strategie per ovviare al turn over del personale. Il sistema di inserimento nelle liste di attesa Umee prevede tempi brevi per l’utenza di fascia di età fra i 2 e i 5 anni, mentre per la fascia superiore i tempi sono piu lunghi. Si sta provvedendo con un’analisi del fabbisogno di personale e sono in fase di completamento le procedure per l’adozione di avvisi dedicati all’assunzione di neuropsichiatri infantili e di psicologi che, una volta entrati in servizio, potranno contribuire alla riduzione delle liste di attesa".