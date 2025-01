Astolfi: "Il semaforo di via Baldelli è stato ripristinato"

"Il semaforo di via Baldelli è stato ripristinato". Ne ha dato notizia, ieri, il consigliere comunale di maggioranza Ivano Astolfi (Falconara in Movimento), attraverso un post diffuso sui social. Una notizia molto attesa dalla comunità, in conseguenza della pericolosità dell’incrocio tra le vie Baldelli e Cesanelli.

L’impianto semaforico, infatti, era fuori uso da lunedì 23 dicembre, poco prima delle feste di Natale, nel periodo in cui città e provincia sono state sferzate dal maltempo e, soprattutto, dalle forti raffiche di vento. L’impossibilità di sistemare quel danno improvviso, aveva chiarito il Comune in una nota, era legata al fatto che complici le festività, da un lato, e la chiusura natalizia dell’azienda che avrebbe dovuto fornire le componenti rovinate, dall’altro, la stessa ditta "non ha potuto ricevere e quindi evadere l’ordinazione dei pezzi sostitutivi", raccomandando agli automobilisti "la massima prudenza nell’affrontare l’incrocio".

Da ieri, per fortuna, l’intervento è stato effettuato è l’impianto semaforico è tornato perfettamente funzionante. Con buona pace di residenti e automobilisti che, quotidianamente, si trovano a transitare su una strada particolarmente trafficata, che rappresenta una delle vie d’accesso dalla periferia alla città.