Attraversa coi nipotini: investita. Finisce in ospedale una 50enne

Attraversa la strada con i nipotini ma viene investita: ferita cinquantenne di Sassoferrato. L’investimento è avvenuto ieri mattina intorno alle 8 lungo viale Roma, strada tra le principali di Sassoferrato.

Immediato è scattato l’allarme al numero unico di emergenza 112: la cinquantenne è stata trasportata all’ospedale Engles Profili dove è stata sottoposta a una serie di accertamenti. Ha riportato alcune escoriazioni e la frattura di una gamba. La donna, originaria della Tunisia, è stata investita da un’auto guidata da una trentenne residente a Genga.

Era insieme ai due nipotini, di cui uno in carrozzina, quando è avvenuto l’incidente. Per fortuna i due piccoli non sono rimasti feriti. Sul posto si è portata l’ambulanza partita dal vicino ospedale di comunità Sant’Antonio Abate e una pattuglia della polizia locale.

Medicata sul posto la nonna, residente in città da alcuni anni, è stata trasferita in ambulanza, con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Inevitabili i disagi al traffico nell’ora di punta con code che si sono formate lungo le principali direttrici.

La polizia locale ha effettuato i rilievi e cercato di far defluire il traffico. Sono state diverse ieri mattina le persone accorse in strada specie i residenti che chiedono interventi per la messa in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti.

sa. fe.