Audax, primo boccone amaro. Riscossa Corinaldo

Sorridono solo Corinaldo e Jesi in questo caldo fine settimana di ottobre. Prima sconfitta per l’Audax 1970 Senigallia, seconda per il Cus Ancona. A riposo l’Atletico Chiaravalle.

SERIE A2- Forse se l’aspettavano, o forse no, fatto sta che con l’Imolese, l’Audax si porta avanti di due (1-3) per poi lasciare il campo ai padroni di casa che raccolgono, con il quinto di movimento, l’intera posta in palio. "La partita è stata veramente divertente ed emozionante, con un livello alto di gioco da ambo le parti - ci racconta Marco Benigni, uno dei pilastri, da sempre, della squadra senigalliese -. Dopo un ottimo primo tempo da parte dei nostri avversari, siamo stati bravi a ritornare in campo con tanta grinta e concentrazione, che ci hanno permesso di andare sopra di due reti. Poi ci sono state occasioni per chiudere la partita, ma non siamo stati lucidi a finalizzare. Il loro quinto di movimento è stato a dir poco perfetto, e purtroppo alla fine sono andati in vantaggio". Conclude: "Faccio un grandissimo applauso ai miei compagni, persone umili che lavorano sodo tutta la settimana per arrivare al meglio alla partita del sabato, se continuiamo con questa grinta sicuramente ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Siamo usciti con il sorriso come se avessimo vinto, e questo è l’importante e il bello dello sport". Sabato al Pala Panzini arriva il New Real Rieti.

SERIE B- Doveva subito risollevarsi dalla batosta dell’esordio, e lo ha fatto: il Corinaldo, al debutto casalingo, vince sul Cus Ancona per 8-2. La gara rimane aperta fino al terzo del secondo tempo, poi i padroni di casa dilagano (con il quinto di movimento avversario in campo), sotto gli occhi impotenti di un Cus che incassa la sua seconda sconfitta (su due). "Sacrificio, determinazione, cattiveria, sono queste le parole adatte per descrivere la partita. Vedere i propri compagni lottare e immolarsi su ogni pallone come se fosse quello decisivo incarna perfettamente il significato della parola "insieme", che poi è il nostro motto", le parole del portiere corinaldese Christian Perlini, autore del gol dell’8-2. "Non abbiamo approcciato al meglio la gara- la disamina di Daniel Quercetti, autore delle due reti cussine- non siamo stati aggressivi in fase difensiva, e non siamo neanche stati lucidi in fase offensiva, sprecando molte occasioni". Per Jesi, al pareggio della prima giornata segue un bel successo casalingo con l’Eta Beta Fano (4-2). "Abbiamo fatto una buona gara, riuscendo a creare diverse cose provate in settimana con il mister- le parole del capitano jesino Francesco Genangeli- Il Fano è una squadra ben organizzata con ottime individualità, ma credo che sabato abbiamo meritato un qualcosa in più, alternando una bella fase difensiva a una buona concretezza sotto porta. Ora però guardiamo avanti, dobbiamo preparare al meglio il derby di sabato (a Posatora col Cus Ancona, ndr)".

Alice Mazzarini