Auto distrutte: indagini sul raid dei vandali

Stanno procedendo spedite e nel più stretto riserbo le indagini dei carabinieri della Tenenza di Falconara dopo che, nella notte di martedì, sono state danneggiati finestrini, vetri e sembra anche alcuni specchietti delle auto in sosta in città.

Non è chiaro se vi sia la mano di una o più persone dietro all’accaduto. Di chiaro, come spiegato ieri, c’è invece che sono state interessate più vie, oltre a diversi veicoli.

Il blitz è stato compiuto, in particolare, nella zona di Palombina Vecchia. Le segnalazioni dei cittadini sono arrivate da via Emilia e via Trentino, ma sui social sono stati lamentati danni pure in via Matteotti e via Nievo, non distante dalle scuole superiori falconaresi dove, tra l’altro, sono stati ribaltati i cassonetti.

Dopo le denunce dei proprietari delle auto, il caso è seguito dai militari dell’Arma che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda, mentre monta un mix di rabbia e sconcerto nella popolazione. Allerta alta e un cerchio da chiudere, ma gli inquirenti stanno lavorando alacremente per individuare gli autori (o l’autore) di una scorribanda che ha generato legittima preoccupazione nei cittadini.