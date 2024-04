Auto in fiamme: "L’abbiamo spenta"

Con il fumo che usciva dal cofano, un’auto è entrata nell’area della stazione di servizio Eni in via Ancona a San Biagio di Osimo fermandosi vicino ad una colonnina del gpl l’altro pomeriggio. Le fiamme sono sopraggiunte subito tra il panico dei presenti. A intervenire immediatamente è stato il gestore, il 32enne osimano Samuel Ippoliti, vigile del fuoco discontinuo. Ad andare a trovarlo era stato anche lo zio, Stefano Savoretti, vigile del fuoco in servizio al distaccamento di Osimo ."La signora alla guida è arrivata con l’auto entrando nella piazzola e fermandosi vicino alla colonnina del Gpl. E’ scesa ed era nel panico. Lungo la discesa si era accorta che non riusciva più a frenare e vedere il fumo uscire dal cofano l’aveva impressionata ancor di più", ha detto Ippoliti. Nel giro di poco tempo sono riusciti ad abbassare le fiamme mentre nel frattempo è arrivata la squadra dei vigili del fuoco. Quando le fiamme sono state spente, è riuscito nella vettura riuscendo a sbloccare il bloccasterzo rimasto incastrato e assieme ad altre persone l’hanno spinta per allontanarla e metterla in una zona più sicura. Dalla centrale di Ancona nel frattempo è arrivata l’autobotte. Sul posto anche i carabinieri di Offagna e un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano.