Auto incastrata sui binari, treno la distrugge

Fabriano (Ancona), 25 marzo 2025 – Un’auto resta ferma sui binari dopo un tentativo di passare mentre il passaggio a livello, regolarmente funzionante, si stava chiudendo, con il risultato di essere travolta dal convoglio in transito. È accaduto ieri sera verso le 20.20 a Serra San Quirico. La vettura, il cui conducente è sceso prima dell’arrivo del treno, è stata investita dal Freccia Argento 8852 Roma-Ravenna: non si sono registrati feriti neanche a bordo del convoglio che però è fermo in attesa del via libera dei vigili del fuoco intervenuti dopo l’incidente.

Non essendo state urtate le sbarre non è scattato il rosso per il treno in arrivo che ha investito l’auto. Da chiarire le cause dell’incidente che per un soffio non si è trasformato in tragedia. Probabilmente il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo a causa di una grossa pozzanghera: nella zona, già dal pomeriggio si sono abbattuti forti temporali che hanno messo a dura prova la tenuta delle strade e dei corsi d’acqua. La vettura è rimasta incastrata sui binari e a quel punto il conducente, resosi conto immediatamente di quel stava per accadere, ha aperto lo sportello ed è scappato. Il treno, che si vedeva in lontananza, ha distrutto la vettura che è rimasta schiacciata sotto il peso del convoglio. Si tratta di un Freccia Argento che correva lungo la direttrice Roma-Ancona e a bordo del quale erano presenti 170 viaggiatori, tutti illesi ma che non sono potuti scendere e spostarsi con i mezzi sostitutivi messi a disposizione dalle Ferrovie fino a quando non è stato dato il via libera dai soccorritori intervenuti per la messa in sicurezza della linea.

Fino a tarda sera la circolazione ferroviaria sul tratto è rimasta interrotta verso Fabriano e, dunque, Roma. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati i passeggeri di un’auto che seguiva quella rimasta sui binari e poi urtata dal treno; la persona o le persone che erano a bordo della vettura sono riuscite e scendere prima dell’impatto con il convoglio. Sul posto è intervenuto personale della Polfer oltre ai carabinieri di Fabriano. Già presenti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e per liberare i binari, al fine di ripristinare la regolare circolazione ferroviaria. E’ stata una questione di attimi che hanno giocato un ruolo determinante per la salvezza di tutte le persone coinvolte nell’incidente: l’occupante dell’autovettura e i passeggeri del treno che nonostante il colpo subito non sarebbe uscito dai binari. Ma c’è voluto del tempo per ripristinare la regolare circolazione dei treni sulla direttrice ferroviaria per la capitale.