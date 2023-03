Aveva rubato anche le elemosine: il 53enne va in carcere per scontare due anni di reclusione

Era marzo del 2018 quando al commissariato di polizia era giunta una chiamata dal proprietario di un negozio di fiori in centro. Un uomo aveva appena rubato uno smartphone all’interno dell’esercizio e lo stesso, poco prima, con fare aggressivo, era entrato anche all’interno della tabaccheria attigua, forse per cercare di rubare altro. Non solo, aveva appena trafugato uno dei lumieri per le offerte dalla chiesa di San Marco. Lo stesso individuo aveva anche forzato la portiera di un veicolo in sosta in via Matteotti asportando alcuni oggetti. Incastrato dalla videosorveglianza, l’uomo, 52enne pluripregiudicato residente a Osimo, era stato arrestato. Oggi gli agenti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura portandolo nel carcere di Montacuto. La successiva perquisizione a casa sua aveva consentito il ritrovamento della refurtiva. Condannato in primo grado, si era visto poi ridurre la pena in sede d’Appello e la Cassazione aveva invece respinto il ricorso per inammissibilità. Il condannato aveva richiesto di poter espiare la pena in regime di affidamento in prova o ai domiciliari ma il tribunale di sorveglianza ha ritenuto la non sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza. In aggiunta ad altri residui di pena per altri reati commessi in passato, dovrà ora scontare due anni e due mesi di reclusione.