Bagno delle suore alle Due Sorelle. Le immagini spopolano sui social

Suore che fanno un mezzo bagno alle Due Sorelle. Uno scenario insolito per la spiaggia più amata dai turisti e dai locali che si è materializzata la settimana scorsa. Un gruppo di sorelle, in abito bianco e velo, si sono rinfrescare in acqua, togliendosi i sandali e hanno raggiunto il mare cristallino per qualche minuto di refrigerio. Uno spettacolo. Il video è stato realizzato e postato da "I love Sirolo", la pagina Instagram di un sirolese e da sua moglie sulla pagina del social network chiamata "Emabesi". Ha ricevuto molti like per l’originalità. "Happiness is a simple idea when facing the sea", hanno scritto nella pubblicazione del video con sottofondo la canzone di Gino Paoli sapore di mare. Tradotto in italiano la frase significa "di fronte al mare la felicità è un’idea semplice", citando Jean-Claude Izzo, scrittore, poeta e giornalista francese. Le suore erano in spiaggia perché il 25 agosto scorso è stata fatta una messa all’alba proprio alle Due Sorelle.

Una tradizione sirolese per ringraziare della buona stagione estiva e turistica avuta. Ad organizzarla la parrocchia di San Nicoló di Bari a Sirolo di don Michele Marchetti, con i traghettatori Riviera del Conero. Suore e diversi cittadini di Sirolo sono salpati dal porto di Numana (è possibile iscriversi ogni anno tramite la parrocchia e partecipare gratuitamente) alle 5.45 per arrivare alle Due Sorelle dove alle 6.30 è stata celebrata la messa. Alle 8 il rientro al porto. In questo contesto un gruppetto di suore ha approfittato per godersi un po’ il mare scattandosi anche qualche foto e selfie che le immortalavano in acqua e alle spalle con le Due Sorelle. La messa in spiaggia è stata anche occasione per una raccolta di offerte che quest’anno saranno destinate per la costruzione di una chiesa in Sri Lanka, parrocchia di origine di suor Mary, suora dell’asilo di Numana, la parrocchia "Holy Rosary Church". Una messa molto partecipata, i presenti si sono distribuiti in spiaggia mentre don Michele, spalle al mare, officiava il rito.

Marina Verdenelli