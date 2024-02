Barbascura X tra scienza e risate

"Tutto quello che non volevi sapere sul sesso e che ignoravi di temere".

E’ il titolo, in stile Woody Allen, dello spettacolo che va in scena questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Protagonista è Barbascura X, popolare ‘satiratore scientifico’ che accompagnerà il pubblico in quello che viene definito "un viaggio irriverente sui metodi di accoppiamento più bizzarri e scomodi del regno animale", ovvero "bizzarrie, acrobazie, passioni e tradimenti raccontati rigorosamente male".

Il Nostro ci tiene a ricordare che, nonostante i suoi gusti opinabili nella scelta degli spettacoli, ha un dottorato in chimica, e quindi "non può essere giudicato".

Ma chi è questo particolare personaggio? Tarantino classe 1987, Barbascura X è un divulgatore scientifico, scrittore, youtuber, comico e conduttore televisivo.

Dopo la laurea in chimica organica all’Università di Bari, si specializza all’Università di Bologna in sintesi organica, e in seguito consegue all’estero un dottorato in ‘green chemistry’ e produzione di materiali da fonti rinnovabili. Ha lavorato in diversi laboratori d’Europa partecipando a due Erasmus (Poitiers e Dublino) e svolgendo sia la carriera professionale di chimico sia quella di ricercatore: presso il Trinity College di Dublino, lavorando sulla sintesi di nuovi prodotti farmaceutici, a Parigi per l’Istituto Nazionale della salute e ricerca medica, sulle nuove tecniche di cura e prevenzione dell’arteriosclerosi, e a Nizza e Amsterdam vincendo il bando europeo Marie Sklodowska-Curie Actions.

E’ molto riservato sulla sua vita privata, tanto da non far figurare in alcun luogo quale sia il suo vero nome, per non creare conflitto con l’attività di ricercatore.

Nel 2022 conduce su DMAX ‘72 animali pericolosi con Barbascura X’, e come speciale di Natale (sempre su DMAX), ‘Jurassic Night con Barbascura X’. Lo scorso anno ha partecipato brevemente come professore di chimica in una puntata de ‘Il collegio’ su Rai 2. Ha inoltre preso parte a diversi programmi di ‘Comedy Central’ come ‘Stand up comedy’ e ‘South Park - Pandemic Special’.

Questi i prezzi dei biglietti: platea, prima galleria e palchi del primo ordine 37 euro; prima galleria a visibilità ridotta, seconda galleria e palchi del terzo ordine 31 euro; seconda galleria a visibilità ridotta, terza galleria e palchi del terzo ordine 26 euro.