Battistini potrebbe andare in panchina

Rifinitura stamattina al Del Conero, per l’Ancona di Massimo Gadda che domani sarà impegnata nell’ultima partita del girone di andata contro l’Avezzano, decimo in classifica a 19 punti. Il nuovo arrivo, l’attaccante Luca Battistini, ieri s’è regolarmente allenato con i compagni e domani potrebbe già andare in panchina, a disposizione della società e pronto a fare il suo esordio in biancorosso, magari a gara inoltrata. Dirigerà l’incontro l’arbitro Alessandro Iudicone di Formia, con lui gli assistenti Alessandro Ceci e Manuel De Lucia, entrambi di Frosinone.