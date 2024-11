Bcc di Filottrano, cresce l’utile. Sostenute piccole attività sportive

Numeri positivi nel bilancio di coerenza per la Bcc di Filottrano, istituto che conta 19 sportelli tra le province di Ancona e Macerata, presentato al teatro la Nuova Fenice di Osimo. Nel 2023 cresce l’utile netto, pari a 10,56 milioni di euro, il totale degli impieghi 612,8 milioni di euro. Oltre 29,5 milioni di euro (31,76 per cento del totale dei mutui erogati) sono serviti a finanziare l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Il 70,5 per cento del risparmio raccolto è diventato credito per l’economia reale. È stato creato un valore aggiunto che si attesta su quasi 35 milioni di euro. La banca ha sostenuto le principali attività sportive, culturali, assistenziali, ricreative e didattiche del territorio con oltre 345 interventi per un investimento complessivo di 305mila euro. Tanto attivismo ha portato anche a un incremento dei soci arrivati a 5mila e 147 soci di cui 194 sotto i 36 anni entrati nel corso del 2023. La presentazione del bilancio di coerenza è stata anche l’occasione per assegnare le borse di studio ai soci e figli di soci che si sono distinti nel loro percorso formativo, 112 complessive per un impegno di 34mila euro.