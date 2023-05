Bcc Filottrano, approvato il bilancio Cda uscente confermato

L’ultima assemblea generale della Bcc Filottrano si è svolta al Palabaldinelli di Osimo alla presenza di oltre 600 partecipanti. Uno degli appuntamenti più sentiti del credito cooperativo è tornato in presenza per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2022 e l’elezione del consiglio di amministrazione.

I soci hanno confermato all’unanimità il cda uscente guidato dal presidente Paolo Santoni. Nonostante i tre anni di mandato siano stati caratterizzati dalla pandemia, dalla guerra in Ucraina e dall’andamento altalenante dei mercati, la Bcc Filottrano ha raggiunto traguardi ragguardevoli: è la prima banca marchigiana per solidità economica secondo la speciale classifica redatta da Milano-Finanza.

Nel 2022, l’istituto di credito diretto dal direttore generale Samuele Ubertini, ha saputo mettere a frutto la gestione oculata dei risparmi dei tanti clienti e soci che si rivolgono ai suoi 19 sportelli sparsi tra le province di Ancona e Macerata. Il patrimonio netto è passato dai 48 milioni del 2021 ai 64 del 2022 (più 33 per cento), l’utile netto invece dai cinque milioni del 2021 ai 18 milioni e mezzo del 2022, quasi il quadruplo in un solo anno. Per quanto riguarda gli impieghi ammontano a 634 milioni. Ridotti i crediti deteriorati al 3,3 per cento. "Non posso che essere soddisfatto di quanto siamo riusciti a fare in questi tre anni – ha detto il presidente Santoni – abbiamo la responsabilità di gestire i risparmi dei nostri soci e clienti".