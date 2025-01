Beffa Ancona, sciupati due set di vantaggio

THE BEGIN

GABBIANO MANTOVA

THE BEGIN : Kisiel 23, Giorgini, Larizza 1, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Andriola 10, Ferrini 28 , Sacco 6, Santini, Umek 13 . All. Della Lunga.

, Sacco 6, Santini, . All. Della Lunga. GABBIANO FARMAMED MANTOVA: Miselli 7, Parolari 4, Baldazzi 26 , Tauletta 3, Scaltriti 4, Marini, Pinali 5, Ferrari 12, Depalma 2, Zanini, Gola 11 , Massafeli, Montarulo, Catellani 2. All. Serafini.

, Tauletta 3, Scaltriti 4, Marini, Pinali 5, Ferrari 12, Depalma 2, Zanini, , Massafeli, Montarulo, Catellani 2. All. Serafini. Arbitri: Cavicchi e De Nard.

Parziali: 25-17, 25-20, 23-25, 21-25, 10-15

Non basta la prova maiuscola di capitan Ferrini (28 punti personali nel giorno dei suo 32esimo compleanno), né i due set di vantaggio sulla seconda in classifica: così la The Begin Volley Ancona è costretta ad accontentarsi di un punto, quello conquistato al tiebreak, al termine di una partita combattutissima contro Mantova. La The Begin parte benissimo, sorprendendo gli avversari, aggiudicandosi il primo set 25-17. Molto bene, per i ragazzi di Della Lunga, anche il secondo set, che resta in equilibrio fino al 17-17, poi sono lo stesso americano, Ferrini e Umek in un caldissimo finale a dare il là alla conquista del set per 25-20. Mantova c’è e si sveglia nel terzo set: Ancona guida fino al 14-9, poi sale in cattedra Baldazzi che insieme a Gola firma punti pesanti per il 23-25. Nel quarto set la The Begin risale dal 2-7 fino al 10-9 con ace firmato Umek. Sul 18-18 i dorici mollano un po’ e gli ospiti decollano. Tiebreak punto a punto fino al 7-8 del cambio di campo, poi Mantova se ne va.