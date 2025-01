Biblioteca francescana, abbatte la fotocellula e scappa

Abbattuta la fotocellula della Biblioteca francescana e picena San Giacomo della Marca di Falconara, il personale chiude i cancelli di fronte a quello che definiscono "l’ennesimo danno".

I fatti risalirebbero alla mattinata di lunedì, quando una vettura avrebbe urtato il sostegno e l’avrebbe distrutto. "Quando possibile, in occasione dei funerali celebrati presso la chiesa di Sant’Antonio da Padova – si è letto in una nota pubblicata su Facebook – si offre la possibilità di parcheggiare nel posteggio privato della Biblioteca, lasciando il cancello aperto. Spiace constatare che qualcuno, facendo manovra, ha danneggiato l’alloggiamento della fotocellula del cancello, andandosene senza far presente l’incidente".

Di qui la decisione drastica: "Negli anni abbiamo dovuto spesso fare fronte a danni alle fotocellule e al cancello automatico, e ogni volta senza che si sia mai presentato qualcuno per assumersene la responsabilità. Pertanto – la prosecuzione del comunicato –, spiace molto doverlo fare perché si andranno a danneggiare le persone educate e responsabili, d’ora in avanti non sarà più possibile usufruire del parcheggio della Biblioteca per le celebrazioni officiate presso la chiesa".

gi.gia.