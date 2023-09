Biglietti della partita a Jesi: scatta la truffa online

Vede dei biglietti per la partita del Milan a buon prezzo e decide di comprarli ma finisce vittima di truffa. Nella giornata di lunedì la polizia giudiziaria del commissariato jesino ha denunciato un 23enne per truffa. La vittima, lo scorso mese aveva raggiunto il commissariato dicendo di aver notato sul gruppo pubblico di Facebook ‘Biglietti AC Milan compro e vendo’, dove un utente metteva in vendita 3 biglietti per una partita di calcio Bologna-Milan che si sarebbe disputata il 21 agosto, al prezzo di 150 euro complessivi. La donna ha manifestato il suo interesse all’acquisto tramite messaggistica social. L’utente ha chiesto poco dopo il pagamento tramite bonifico istantaneo. Effettuato il versamento la donna ha ricevuto un allegato pdf con i biglietti oggetto della trattativa. Ma l’allegato non era altro che un’immagine e non un file. Non essendo possibile scaricare i biglietti, la donna ha tentato invano di contattare il venditore. Gli accertamenti espletati celermente dagli agenti di polizia sull’iban nel quale era stata accreditata la somma, hanno consentito di risalire alla carta Postepay evolution alla quale era associato, intestata al 23enne di Biella con numerosi precedenti specifici per truffa.