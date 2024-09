Bimbo ’debutta’ allo stadio: il video diventa virale

"Bambini allo stadio", il video girato al Bianchelli commuove il web. Forse è quello che vorrebbero un po’ tutti, tornare a vedere il calcio con gli occhi di un bambino. Il video è stato girato dal papà, che ha voluto riprendere le emozioni del figlio, per la prima volta allo stadio. Si vede il bimbo che costeggia il Bianchelli, zainetto in spalla, per raggiungere l’ingresso della Tribuna dove si siederà e con lo sguardo sognante verso il campo attenderà l’inizio della partita. Durante il match c’è tempo per bere un sorso d’acqua dalla borraccia e poi nell’intervallo, per raggiungere il bar sotto la gradinata dove ha acquistato un pacchetto di patatine guardando la curva e i suoi colori. Il filmato riprende il piccolo fino al termine della gara, con tanto di uscita dallo stadio, sempre con il suo zainetto in spalla. "A me sono venuti i brividi" il commetto del dirigente rossoblù Andrea Gambelli. Un filmato da due minuti che termina con l’invito di portare i bambini allo stadio, la F.C. Vigor Senigallia offre l’ingresso gratuito fino a 12 anni.

Il filmato ha fatto il pieno di like e visualizzazioni e in poche ore è diventato virale. La spiaggia di velluto è da sempre una delle città con il maggior seguito di tifosi nei confronti della squadra di calcio di casa: ad ogni gara al Bianchelli, curva e tribuna fanno il pieno, tante anche le donne che negli ultimi anni si sono avvicinate alla Vigor. Sempre più numerosi anche i bambini, il cui numero crescerà ancora, soprattutto dopo questo video che ha sbloccato i ricordi di tanti senigalliesi che ormai da mezzo secolo continuano a salire su quelle gradinate per seguire la loro squadra del cuore. Un messaggio importante quello lanciato dal papà, che ha voluto condividere la sua emozione nel vedere negli occhi del figlio la gioia di chi, per la prima volta, entra in uno stadio a fare il tifo per la squadra della sua città.