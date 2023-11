Blitz con i cani antidroga: in casa di un 30enne spuntano coca e hashish

Blitz dei carabinieri con i cani antidroga: trentenne trovato in casa con hashish, cocaina e uno spinello. È stato disposto nei giorni scorsi un controllo straordinario del territorio anche in ragione dei furti verificatisi in maniera importante nell’ultimo periodo. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno chiesto, negli ultimi giorni, l’ausilio del nucleo cinofili di Pesaro per effettuare una serie di controlli contro lo spaccio di stupefacenti e in ottica di prevenzione furti, nelle ore serali, notturne e in prima mattina. In particolare nelle ultime ore è scattata una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un trentenne residente a Fabriano. I militari hanno trovato in casa più di un grammo di hashish, più di un grammo di cocaina e uno spinello. Il giovane è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Ancona. Sempre nelle ultime ore, nel corso dei controlli con posti di blocco per prevenire i furti, dopo gli episodi avvenuti a Marischio e nelel altre frazioni, un quarantenne di Fabriano è stato fermato e sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito e cioè a a 0,5 grammi su litro e inferiore a 0,8 grammilitro. Di conseguenza per il quarantenne è scattata una salata sanzione amministrativa da 546 euro oltre al ritiro della patente e alla decurtazione dei punti. Nel fine settimana sono previsti ancora maggiori controlli della compagnia carabinieri, anche con personale in borghese e posti di blocco.

sa. fe.