Bocci s’innamora di Senigallia: "Compro casa"

Scocca la scintilla tra Marco Bocci e la spiaggia di velluto, ‘Cerco casa a Senigallia’. Si sono concluse ieri le riprese di ‘Alex Bravo poliziotto a modo suo’, la nuova serie tv di dodici puntate che andrà in onda tra l’inverno e la primavera 2025 sulle Reti Mediaset. Nella fiction vedranno Bocci nei panni di uno ‘sceriffo’ di città a fianco a Federica De Benedettis, insieme a loro Elvira Camarrone e il cane Byron. Le riprese hanno toccato i comuni di Ancona, Jesi, Montemarciano, Fano, Pesaro, Porto Recanati, Morro d’Alba, Loreto, San Marcello, Genga, Maiolati Spontini, Montecarotto, che hanno fatto da contorno alla spiaggia di velluto, una città che per sei mesi è stata la seconda casa degli attori ed ha conquistato tutti: "Dopo un lavoro così lungo e faticoso, che ti tiene lontano da casa sei giorni su sette, hai voglia di tornare alla tua vita di sempre, invece questa volta, per la prima volta c’è un po’ di malinconia nel lasciare una città che ci ha accolto con entusiasmo e ci ha emozionato – ha spiegato Marco Bocci – ci siamo sentiti a casa fin dal primo momento, con gli Amministratori, con il sindaco è scattata una sinergia che ci ha permesso di lavorare bene, sereni". Stregata dalla spiaggia di velluto e dalle Marche anche l’attrice Federica de Benedettis: "Non sapevo esistessero posti così belli, c’è un’ottima qualità della vita e la gente è fantastica". Luoghi già noti al regista Beniamino Catena che con il cast tornerà in città tra dicembre e gennaio per iniziare le riprese della seconda serie: "Siamo stati davvero bene tanto che torneremo" - ha ironizzato il regista – Bocci è stato raggiunto più volte dalla moglie, l’attrice Laura Chiatti ed i figli Pablo ed Enea: "Non conoscevo Senigallia e devo dire che è stata una bella scoperta – ha spiegato Bocci – sto pensando di comprare casa, ho iniziato a cercare anzi aiutatemi, i prezzi ho visto che sono un po’ alti. Mi piacerebbe cercarla al mare, una casa qui farebbe al caso nostro, stiamo a due ore da Senigallia e ogni sera qui c’è qualcosa da fare, io sono un amante della confusione, la bella confusione, quella che ti consente di scegliere ogni volta cosa fare". Il sindaco Massimo Olivetti ha voluto ringraziare il cast per aver scelto la spiaggia di velluto: "Siamo orgogliosi di essere stati scelti come location per girare una fiction importante – ha spiegato – questa è una vetrina importante per la nostra città e siamo davvero contenti che vi siete sentiti a casa". Il regista ha colto l’occasione per ringraziare tutte le forze dell’ordine per la collaborazione.