Bomba d’acqua a Fabriano (Ancona), frane e allagamenti: bloccati anche i treni

Fabriano, 3 giugno 2023 – Nuova violentissima bomba d’acqua oggi pomeriggio nel Fabrianese: ancora danni, allagamenti e smottamenti. La grandine e la pioggia cadute abbondanti dalle 16, in pochi minuti, hanno causato numerosi disagi alla circolazione, smottamenti e allagamenti di scantinati e garage. Il nubifragio ha anche fatto scendere notevolmente le temperature proprio quando l’estate sembrava essere davvero alle porte.

I maggiori disagi nelle frazioni e in particolare ad Attiggio dove è caduta una grossa pianta in strada e in località Case Tiberi dove il fango ha invaso strade e case. In campo le squadre dei vigili del fuoco, carabinieri, polizia e protezione civile al lavoro per cercare di ripristinare la viabilità e mettere le zone in sicurezza.

Anche a Fabriano il fango ha invaso la carreggiata in via Serraloggia, in via Fratelli Latini e a pochi chilometri dal centro. Il sindaco Daniela Ghergo insieme all’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Vergnetta e agli operai comunali sono accorsi per verificare le criticità. Appena dieci giorni prima un’altra bomba d’acqua ha causato allagamenti, disagi e danni a Fabriano e il giorno dopo a Cerreto d’Esi. "E’ caduta una quantità d’acqua impressionante in pochissimo tempo – commenta ancora sul posto il sindaco Daniela Ghergo –. Al momento (nella tarda serata di ieri, ndr), non ci sono sfollati e non risultano feriti, per fortuna. L’invito è alla massima prudenza, a non restare nei piani seminterrati, a non mettersi in viaggio se non è strettamente necessario".

Numerosi gli smottamenti più o meno importanti, gli alberi caduti e le strade allagate. Infuocato il centralino dei vigili del fuoco chiamati a intervenire su tanti fronti.

Ad Attiggio sulla Sp15 è stato necessario introdurre il senso unico alternato per la caduta di un albero e il fango in strada. Diversi i garage allagati. "Gli operai e la protezione civile sono al lavoro – spiega il primo cittadino – anche se ci aspetta un’ondata di maltempo per più giorni che ci preoccupa".

Criticità anche per i trasporti ferroviari: i treni hanno subìto ritardi e cancellazioni. Introdotti autobus sostitutivi lungo la linea Ancona-Fabriano-Roma per via di una frana in Umbria, tra Terni e Giuncano. I treni regionali che collegano le tre regioni del centro Italia hanno effettuato percorso ridotto. Anche il Palio di San Giovanni Battista, ha dovuto annullare la lettura del bando del contado prevista nel pomeriggio, verrà recuperata oggi, meteo permettendo.