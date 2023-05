Bomba d’acqua e allagamenti: "Volume enorme di pioggia"

"In 15 minuti sono caduti 14 millimetri di acqua, temo che non esistano caditoie commisurate per tanta portata". Così il sindaco David Grillini replica a chi accusa l’amministrazione di non aver fatto abbastanza dopo l’alluvione del 15 settembre. La bomba d’acqua con grandine di mercoledì pomeriggio ha allagato numerosi garage, strade e locali seminterrati proprio come appena 24 ore prima era accaduto a Fabriano. Nella città della carta i tombini sono letteralmente schizzati. "Nella malaugurata ipotesi che Fabriano venga colpita da un fenomeno superiore a quello avuto in questi ultimi giorni, cosa accadrebbe nelle zone dove numerose caditoie sono in pessimo stato e molti tombini risultano intasati?". La domanda arriva dal consigliere Pino Pariano che chiede all’ Amministrazione "monitoraggio e la pulizia straordinaria".