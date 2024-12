Bombardamento al Piano: la cerimonia

L’8 dicembre 1943, poco dopo mezzogiorno, 24 aeroplani iniziarono a sganciare su Ancona bombe dirompenti di grosso calibro: in un unico rapido passaggio investirono tutto il quartiere del Piano San Lazzaro. I danni maggiori furono quelli arrecati al Manicomio provinciale, nel cui perimetro caddero 32 bombe, demolendo padiglioni e arrecando danni a quelli rimanenti. Le vittime furono 42 tra suore, infermieri e medici e pazienti ricoverati.

Nell’81esimo anniversario del bombardamento nel quartiere Piano San Lazzaro domenica 8 dicembre sarà deposta una corona di alloro in ricordo dei cittadini caduti nel tragico evento. La cerimonia avrà luogo alle ore 10.30 dinanzi alla lapide posta nella palazzina del Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche” in via Cristoforo Colombo n. 106 (ex Crass).