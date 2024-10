Borri contro il sindaco per le mura storiche

"L’Amministrazione Pellacchia ha mancato di presentare il progetto per il bando 2024, perdendo così la possibilità di ottenere 500mila euro di contributi destinati alla riqualificazione delle storiche mura Est di Serra Paese (lato Forchiusa). Un’opera importante, che avrebbe incluso anche la valorizzazione della passeggiata lungo e sotto le mura". Ad andare all’attacco l’ex amministrazione guidata dal sindaco Tommaso Borri: "Nel 2023 avevamo partecipato al medesimo bando – aggiungono - ottenendo un punteggio di 62 punti, posizionandoci 14esima nella graduatoria regionale, ovvero seconda tra i progetti non finanziati. Questo punteggio, se il progetto fosse stato ripresentato quest’anno, sarebbe stato sufficiente a vincere il bando: Serra San Quirico avrebbe raggiunto la decima posizione, superando Fermo. L’Amministrazione Pellacchia era perfettamente consapevole dell’esistenza del progetto e dei relativi documenti, avendoli ottenuti formalmente nell’agosto 2023 tramite accesso agli atti. Tuttavia, nonostante questa consapevolezza, ha scelto di non partecipare al bando 2024, la cui scadenza era fissata al 26 agosto. Perché non si è partecipato? È una domanda che ci poniamo tutti. Abbiamo il fondato sospetto che questa scelta sia stata deliberata".