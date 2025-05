"Bring your own Tokyo", la mostra fotografica di Marco Priori

L’arte entra in albergo. Potrebbe essere introdotta così la mostra fotografica ‘B.Y.O. Tokyo’ di Marco Priori, che si inaugura oggi (ore 18.30) in una sede inconsueta: la hall del Mastai Hotel di Senigallia. Le immagini di Priori trasformeranno la lounge room in uno spazio dove la capitale nipponica si materializzerà attraverso prospettive inedite e affascinanti. Questo viaggio fotografico nella metropoli giapponese denominato ‘Bring your own Tokyo’ invita ogni visitatore a portare con sé il proprio immaginario, la propria cultura e curiosità. Le immagini dialogano con lo spettatore attraverso un linguaggio visivo che fonde diverse tecniche fotografiche: le polaroid raccontano istanti rubati al presente, mentre le cianotipie evocano una dimensione quasi onirica della metropoli. La mostra sarà visitabile fino all’8 giugno, ogni giorno 24 ore su 24.