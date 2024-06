Bruschini lascia l’Atim, scontro nelle Marche

Il direttore dell’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, Marco Bruschini, a luglio lascerà dopo due anni il ruolo affidatogli dalla Regione, per andare a ricoprire un incarico al ministero dell’agricoltura, a Roma, legato alla promozione dell’enogastronomia. E la notizia ha scatenato un vespaio di polemiche, soprattutto di esponenti del Pd, anche a seguito della querelle che aveva coinvolto la Regione, in particolare il vertice Atim, per la questione dei voli di continuità al Sanzio e il contenzioso con Aeroitalia. "Zero risultati, soltanto caos – attacca il capogruppo Pd Maurizio Mangialardi –. L’agenzia voluta da Acquaroli continua a funzionare da trampolino verso incarichi più prestigiosi e remunerativi per dirigenti e amici di FdI. E a pagare sono i cittadini. Non credo che le Marche sentiranno la mancanza di Bruschini, anche perché, non fosse stato per il caos scatenato col caso Aeroitalia, in pochi si sarebbero accorti del suo passaggio in regione, visti gli irrilevanti risultati ottenuti alla guida dell’Atim per il rilancio del Brand Marche". Per Matteo Ricci, europarlamentare Pd in rampa di lancio per la candidatura alle regionali, "la credibilità di Acquaroli e della giunta ormai è vicina allo zero: stanno mettendo in fuga tutti. Prima i dirigenti sanitari, ora anche Bruschini, presidente Atim, società che doveva garantire un futuro splendente a turismo e aereoporto. Serve un’alternativa vera e in fretta. Ogni giorno che passa i danni di questa destra aumentano". Ma Acquaroli replica ricordando i "risultati record per il turismo con oltre 11,2 milioni di presenze, e il record di turisti stranieri registrato l’anno scorso. Un settore che, come confermato dal Rapporto della Banca d’Italia, sta andando bene". "Il nuovo incarico di Bruschini – aggiunge il governatore – non deve creare né allarme né preoccupazione, perché la nuova Atim sarà in grado di garantire l’operatività nel migliore dei modi".

Acquaroli ricorda che "Bruschini in questi due anni ci ha fatto conoscere ed entrare in tanti nuovi circuiti, prestigiosi e importanti, e ha permesso alle Marche di ritagliarsi uno spazio mai avuto. Di questo non soltanto gli siamo grati e riconoscenti, ma sappiamo che qualsiasi sarà il suo futuro percorso professionale, potrà sempre collaborare con noi e continuare a farci crescere".