Camerata Picena, hashish, metadone e tracce di cocaina nell'auto: 41enne nei guai

Camerata Picena (Ancona), 25 settembre 2024 - I carabinieri della stazione di Chiaravalle hanno segnalato un 41enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione. Nel corso del pomeriggio di ieri, l’uomo è stato intercettato e controllato a Camerata Picena a bordo della propria auto. Il nervosismo tradito sin da subito ha determinato i militari ad approfondire il controllo e ad avviare una perquisizione che ha consentito di rinvenire tre dosi di hashish, del peso complessivo di 10 grammi, un flacone di metadone, dal quale era stata rimossa l’etichetta con l’indicazione del relativo assegnatario, nascosti nel baule, ed oltre 500 euro in contanti. Nell’abitacolo dell’autovettura è stato rinvenuto, inoltre, un involucro in cellophane con residui di cocaina, verosimilmente assunta poco prima dal predetto. Per tale ragione lo stesso è stato segnalato, anche, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La patente di guida gli è stata ritirata. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di risalire alla provenienza del flacone di metadone.