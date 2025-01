Camminava sui binari. Treni costretti a fermarsi

Momenti di forte apprensione, ieri tra le 13.30 e le 14 circa, quando è stata segnalata la presenza di persone sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Falconara Marittima. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, una donna sarebbe stata vista camminare lungo le rotaie. Motivo per il quale, lanciato l’allarme, è scattata un’immediata attivazione della macchina dei soccorsi. Sul posto, a sirene spiegate, è arrivata la Polizia di Stato del capoluogo che ha provveduto a trarre in salvo la donna. La stessa, successivamente, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, prima di essere accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, al fine di effettuare tutti gli accertamenti del caso. Non sono noti i motivi di quel gesto, ma è apparsa chiara, piuttosto, la prontezza di riflesso dei soccorritori, che hanno scongiurato qualsiasi azione estrema. Nel frattempo, tuttavia, per circa venti minuti è stato necessario sospendere la circolazione dei treni che, quindi, hanno accumulato disagi e ritardi per quanto riguarda i convogli in transito sull’asse nord-sud, in entrambe le direzioni, anche oltre la zona della provincia di Ancona. La linea, infatti, ha subito alcune ripercussioni fintanto che non è stata confermata l’assenza di persone sui binari. A quel punto, quando i controlli hanno dato finalmente esito negativo, è stato possibile ripristinare la regolare fruibilità dei binari e così il traffico ferroviario ha potuto riprendere la percorrenza senza registrare ulteriori criticità.