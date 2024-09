Cane scappato dopo l’incidente in A14: “Aiutateci a ritrovare Olly”

Ancona, 26 settembre 2024 — Sono passati sette giorni, ma della piccola Olly non c’è ancora traccia. Un Cavalier King con gli occhi grandi e pieni d’amore d’amore, dal pelo color rubino, rimasto coinvolto martedì scorso, 17 settembre, insieme ai suoi due padroni, Anna e Alessandro, 33 e 41 anni, in un brutto incidente nel tratto tra i caselli di Ancona Sud e Nord, con direzione Abruzzo.

La coppia, residente a Milano, stava dirigendosi a Napoli per passare le vacanze. Intorno alle 5 di mattina, però, la loro Ford Focus ha tamponato un furgone che si trovava più avanti, per un colpo di sonno avuto da Alessandro, tanto che la loro auto si è ribaltata.

Fortunatamente i due giovani se la sono cavata con una frattura alle costole (Alessandro) e un taglio sul capo (Anna), ma del loro piccolo amico quattro-zampe nessuna traccia.

Le ricerche nel frattempo stanno proseguendo da quel giorno — condotte dalle associazioni locali Biagio’s Group, Lav e Oipa — ma il cane risulta ancora disperso.

Il cane Olly, fuggito dopo un incidente in A14 all'altezza di Ancona

“Io ci credo ancora di poterlo ritrovare sano e salvo — è il commento di Anna — Sin da subito dopo l’incidente, i volontari di Lav, Oipa e Biagio’s Group stanno facendo un grande lavoro di pubblicizzazione sui social e di ricerca per cercare di ritrovare il nostro cane”.

Il Cavalier King è stato preso in un allevamento di cuccioli a San Giuliano milanese ad agosto 2023: “Allora aveva tre mesi e ha riempito d’amore le nostre vite, per questo non vogliamo credere di fare a meno di lui”, aggiunge lei. Dato il forte schianto nell’incidente “sia io sia Alessandro abbiamo ricordi confusi — racconta Anna — Il mio compagno dice di aver sentito Olly emettere un mugolìo dopo l’impatto, probabilmente per il dolore. Con le nostre forze, confusissimi, io e lui siamo usciti dall’auto, mettendoci al riparo in una piazzola di sosta per chiamare i soccorsi. Nel mentre non abbiamo fatto caso a Olly, ma quando abbiamo controllato l’auto non c’era più ed era scappata”.

Olly, ferita, è probabilmente fuggita nella vegetazione nei pressi dell’A14 e da allora di lei non si ha avuto più traccia.

Alessandro e Anna, costretti a fare a meno di lei, sono poi stati soccorsi e trasportati all’ospedale Torrette di Ancona, dove sono rimasti in cura per quattro giorni prima di venire dimessi “e di fare ritorno a Milano, dove stiamo proseguendo con le cure — spiega —. A Napoli non siamo andati più, naturalmente, oggi cerchiamo di tornare alla normalità e vogliamo che la nostra Olly torni a casa”.

Le ricerche nel frattempo continuano, martedì è stato lanciato un altro appello su Facebook, in particolare su Biagio’s Group. Nell’immagine del post la cagnolina e le seguenti parole: “È dolce e si fa avvicinare, potrebbe essere ferita. Ha 2 anni, ha chip, porta collarino rosa. Per qualsiasi cosa chiamare 3440410442”. Smentendo le voci di chi sosteneva che la cagnolina fosse morte. “Noi confidiamo di ritrovarla — conclude Anna — siamo in contatto con le associazioni e appena staremo bene abbiamo intenzione di venire nelle Marche per cercarla. Sogniamo di tornare a casa con lei”.